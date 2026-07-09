«Призываем не приближаться»: ветеринары прокомментировали сообщения о дикой лисе на улицах Рязани

Ветеринары призывают рязанцев не вступать в контакт с дикими животными и сохранять бдительность. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях появилось сообщение о дикой лисице, замеченной в черте города. Случай зафиксирован на улице Птицеводов, где местные жители сняли хищника на видео. Горожан встревожило возможное бешенство у животного.

Главное управление ветеринарии Рязанской области прокомментировало ситуацию. Специалисты пояснили, что выход диких животных в город связан с наличием легкодоступной кормовой базы – свалок, мусорных контейнеров и территорий частных домовладений, где хищники находят пищу.

Ведомство напоминает о серьезной опасности вируса бешенства, который смертелен для человека. При встрече с лисой категорически запрещается приближаться к ней, пытаться погладить или покормить. Не следует прогонять зверя, размахивать руками и кричать – это может спровоцировать агрессию.

При обнаружении лисы, проявляющей неадекватное поведение, рекомендуется незамедлительно сообщать в экстренные службы.