Как строят завод по переработке плазмы крови в Успенском – свежие кадры

Строительство фармацевтического предприятия в Скопинском округе продолжается. Фото: Госстройнадзор Рязанской области.

В селе Успенское Скопинского округа ведется строительство современного завода по переработке плазмы крови. Для региона – этот масштабный проект.

Мощность будущего предприятия позволит перерабатывать до 600 тысяч литров плазмы крови в год. На заводе планируют выпускать жизненно важные препараты, востребованные в иммунологии, гематологии, интенсивной терапии и реанимации.

На предприятии планируют перерабатывать до 600 тысяч литров плазмы в год. Фото: Госстройнадзор Рязанской области.

В мае этого года было завершено строительство административно-бытового корпуса склада плазмы крови. В настоящее время работы на объекте продолжаются.