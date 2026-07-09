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НовостиОбщество9 июля 2026 15:45

Как строят завод по переработке плазмы крови в Успенском – свежие кадры

Появились новые фото завода по переработке плазмы крови в Рязанской области
Источник:kp.ru
Строительство фармацевтического предприятия в Скопинском округе продолжается. Фото: Госстройнадзор Рязанской области.

Строительство фармацевтического предприятия в Скопинском округе продолжается. Фото: Госстройнадзор Рязанской области.

В селе Успенское Скопинского округа ведется строительство современного завода по переработке плазмы крови. Для региона – этот масштабный проект.

Мощность будущего предприятия позволит перерабатывать до 600 тысяч литров плазмы крови в год. На заводе планируют выпускать жизненно важные препараты, востребованные в иммунологии, гематологии, интенсивной терапии и реанимации.

На предприятии планируют перерабатывать до 600 тысяч литров плазмы в год. Фото: Госстройнадзор Рязанской области.

На предприятии планируют перерабатывать до 600 тысяч литров плазмы в год. Фото: Госстройнадзор Рязанской области.

В мае этого года было завершено строительство административно-бытового корпуса склада плазмы крови. В настоящее время работы на объекте продолжаются.