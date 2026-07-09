Семь человек утонули в Рязанской области с начала года

Главный специалист-эксперт группы безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Рязанской области Лариса Юшкова.

С начала 2026 года в Рязанской области утонули семь человек. Из них два подростка в возрасте 17 лет.

За тот же период 2025 года на водоемах региона погибли четыре человека, включая детей, которым было 6 и 14 лет.

«Все случаи произошли в местах, что не предназначены для купания. Гибель взрослых усугублялась нахождением их в состоянии алкогольного опьянения», - приводит ГУ МЧС по Рязанской области комментарий главного специалиста-эксперта группы безопасности людей на водных объектах Ларисы Юшковой.

В ведомстве напомнили, что в местах купания не должно быть сильного течения и водорослей. Нельзя оставлять детей у воды без присмотра. В жаркие дни не рекомендуется купаться в период активного солнца (с 12 до 16 часов).