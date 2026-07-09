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НовостиОбщество9 июля 2026 12:58

Отсутствие интернета в Рязани минцифры назвало «частью текущей реальностью»

Жители областного центра живут без связи несколько дней
Источник:kp.ru
Отсутствие интернета в Рязани минцифры назвало «частью текущей реальностью»

Отсутствие интернета в Рязани минцифры назвало «частью текущей реальностью»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отсутствие интернета в Рязани несколько дней подряд региональное министерство цифрового развития назвало «частью текущей реальностью». Сообщение от чиновников появилось на странице губернатора Павла Малкова в ответ на жалобы жителей, что интернета нет три дня.

«Понимаем, что без мобильного интернета сложно и работать, и оставаться на связи. К сожалению, в текущей ситуации такие меры считаются необходимыми для обеспечения безопасности. Для всех нас это часть текущей реальности», - ответили чиновники.