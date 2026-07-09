Курьера мошенников, лишившего пожилых женщин 900 тыс. рублей, осудили в Рязани. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За работу на мошенников поплатился курьер, который в сумме лишил двух пожилых женщин 890 тысяч рублей. Приговор ему вынес Московский районный суд Рязани: 2,5 года колонии общего режима. Кроме того, он должен будет возместить весь причиненный вред, сообщает прокуратура Рязанской области.

Аферисты звонили пенсионеркам под личиной сотрудников правоохранительных и государственных органов и внушали, что с их счетов неизвестные переводят деньги на финансирование запрещенных организаций. Деньги у жертв обмана забирал 32-летний житель Подмосковья.

Подсудимый признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.