Прибыль упала, убыточных компаний – 28%: финансовый результат рязанских предприятий ухудшился

Рязаньстат подвел итоги работы организаций региона за первый квартал 2026 года. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сальдированная прибыль организаций Рязанской области по итогам января–марта 2026 года снизилась на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,4 млрд рублей.

Доля прибыльных компаний в регионе достигла 71,8%. При этом 28,2% организаций завершили квартал с убытком, общая сумма отрицательного финансового результата которых составила 5,1 млрд рублей.

Основной вклад в позитивную динамику внесли обрабатывающие производства, обеспечившие 10,4 млрд рублей прибыли. Наибольший рост показал сектор производства компьютеров, электронных и оптических изделий.