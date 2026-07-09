Появились фото самой массовой церемонии регистрации браков в Рязани

Впервые в Рязани в брак одновременно вступили 22 пары. Фото: ryazan.gov.ru

8 июля в честь Дня семьи, любви и верности в Рязани состоялась самая массовая свадьба в истории региона. Торжественную регистрацию брака сотрудники ГУ ЗАГС провели одновременно для 22 пар молодоженов.

Главными героями церемонии на Рязанской ВДНХ стали женихи и невесты из разных муниципальных образований в возрасте от 18 до 50 лет.

«Среди них врачи, педагоги, инженеры, военные, в том числе участник СВО, полицейские, сотрудники МЧС, Росгвардии и РЖД, предприятий Рязанской области, студенты», - сообщает правительство Рязанской области.

Пары исполнили первый супружеский танец и приняли поздравления от гостей мероприятия, родных и близких.

Фото: ryazan.gov.ru

Фото: ryazan.gov.ru

Фото: ryazan.gov.ru

Фото: ryazan.gov.ru

Фото: ryazan.gov.ru