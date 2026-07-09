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НовостиОбщество9 июля 2026 7:55

Жалобы жителей Рязани на воздух проверит природоохранная прокуратура

В район Недостоево для замеров направят передвижную лабораторию Минприроды Рязанской области
Источник:kp.ru
Заявлено о проверке по факту загрязнения воздуха в Недостоево.

Заявлено о проверке по факту загрязнения воздуха в Недостоево.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с контролирующими органами организовала проверку по сообщениям СМИ о загрязнении атмосферного воздуха в районе Недостоево города Рязани.

Для оценки ситуации инициировано выездное обследование передвижной лаборатории Министерства природопользования Рязанской области.

Специалисты проведут замеры загрязняющих веществ. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее жители района жаловались на едкий удушливый запах.