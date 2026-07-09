«Верный признак способности чем-то пожертвовать». Священник дал совет, где можно встретить будущего мужа

Священник посоветовал рязанкам искать супруга среди волонтеров. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Настоятель Николо-Ямского храма Рязани Дмитрий Фетисов в соцсетях ответил на вопрос юной прихожанки о поиске второй половинки. Девушка спросила, где в эпоху виртуального общения можно встретить потенциального супруга.

«Самый лучший и простой вариант - это участие в разных волонтерских проектах», - отвечает священник.

Он отмечает, что это совсем не обязательно должны быть церковные проекты. Речь идет о любой альтруистической инициативе: помощь с уборкой мусора, уходом за пожилыми людьми и так далее.

«Участие в таких делах - это верный признак хотя бы минимальной сепарации от родителей и наличия у человека способности чем-то жертвовать», - поясняет Фетисов.

Именно эти качества, по его мнению, являются самыми необходимыми у юноши для создания крепкой и счастливой семьи. Также участие в волонтерских проектах подразумевает живое общение, что тоже поможет лучше сложить впечатления о человеке.