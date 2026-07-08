Рязанку будут судить за мошенничество при получении социальных выплат.

Рязанку будут судить за мошенничество при получении социальных выплат на развитие малого бизнеса. Как сообщило УМВД региона, расследование уголовного дела завершено.

В 2023 году 33-летняя рязанка обратилась в учреждение социальной защиты как малоимущая, чтобы получить субсидию на развитие ногтевого бизнеса. Материальную поддержку женщине оказали – ей выплатили 350 тысяч рублей. Однако выяснилось, что, подавая документы о доходах, злоумышленница существенно уменьшила сумму своего заработка.

Такую аферу рязанке удалось провернуть за счет оплаты ее услуг наличными. Бумажные деньги женщина пропускала мимо кассы. Таким образом подозреваемая уменьшила сумму своего ежемесячного дохода в четыре раза. Незаконно полученные социальные выплаты она потратила на личные нужды.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении социальных выплат»). Теперь женщине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или до шести лет тюрьмы.