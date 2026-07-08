Денис Сидоров поддержал введение специального налога на сверхдоходы банков, микрофинансовых организаций, ломбардов и букмекерских компаний

Ранее в партии предложили признать сверхдоходом дополнительную прибыль, полученную финансовыми организациями и букмекерами сверх средней рентабельности по стране, и облагать ее налогом по ставке 50 процентов. Законопроект уже направлен на отзыв в правительство. Подробнее об этом писал «Федеральный Бизнес Журнал».

По словам Сидорова, инициатива назрела давно и отвечает принципу социальной справедливости.

«Я всецело поддерживаю инициативу моих товарищей по партии Алексея Куринного и Юрия Афонина. Более того, считаю, что этот законопроект давно назрел. Пока простой житель Рязанской области думает, как оплатить разом подорожавшую коммуналку и собрать ребенка в школу, банковский сектор фиксирует сверхприбыли в полтора раза выше, чем раньше. Это даже не «заработанные» деньги в классическом понимании, это паразитическая рента», — заявил парламентарий.

Он также обратил внимание на рост доходов микрофинансовых организаций и букмекерских контор.

«Посмотрите на цифры: микрофинансовые организации нарастили доходы на 60%. А кто их клиенты? Это наши граждане, которые еле сводят концы с концами и вынуждены залезать в долги под грабительские проценты, чтобы дотянуть до зарплаты. Букмекерские конторы за тот же период вообще удвоили доходы, выкачивая последние сбережения из карманов людей, которым государство не смогло обеспечить достойный уровень жизни. Это аморально», — подчеркнул Сидоров.

По мнению депутата, предлагаемая ставка в 50 процентов не является карательной мерой, поскольку законопроект предусматривает порог в 1 млрд рублей прибыли и учитывает среднюю рентабельность по стране.

«Важно, что предусмотрен порог в 1 миллиард рублей и привязка к средней рентабельности по стране. То есть добросовестный малый и средний бизнес, небольшие региональные финансовые организации эта мера не затронет. Удар придется ровно по тем, кто наживается на бедности и азарте», — отметил он.

Отдельно депутат акцентировал внимание на значении инициативы для регионов.

«Для Рязанской области этот закон критически важен. Акцизы и налоги от таких сверхдоходов оседают в федеральном центре, а социальные проблемы остаются у нас. Мы ждем, что эти триллионы дополнительных доходов бюджета пойдут именно на латание дыр в здравоохранении, образование и поддержку реального сектора экономики, а не на дальнейшее обогащение узкой прослойки. Это возможность без усиления налогового бремени для подавляющего большинства граждан профинансировать то, что разваливается на местах», — заключил Денис Сидоров.