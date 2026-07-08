Одногодичная летальность от рака в Рязанской области снизилась на 7,4% Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Показатель одногодичной летальности среди онкобольных в Рязанской области за десять лет уменьшился на 7,4%. В 2024 году он составит 15,7%. Такие цифры приводятся в региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2025-2030 годы.

Наибольшее снижение зафиксировано при раке яичника - минус 13,3%, прямой кишки - минус 12,9%, гортани - минус 11,8%.

Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями означает, что пациенты умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году.