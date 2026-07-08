Около 200 онкобольных в Рязанской области умерли, не состоя на учете

Около двухсот онкобольных в Рязанской области умерли, не состоя на учете Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Число рязанцев, умерших от рака и не состоявших на диспансерном учете, за десять лет выросло почти в 5,5 раза. В 2024 году таких пациентов оказалось 191, тогда как в 2015-м - 35. Такие цифры приводятся в региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2025-2030 годы.

В большинстве случаев диагноз установили только на вскрытии - пациенты не обращались за помощью и не проходили диспансеризацию.

Среди умерших, не состоявших на учете, максимальная доля зафиксирована при раке языка - 100% (два случая из двух). Аналогичная ситуация с новообразованиями сердца, средостения и плевры - также 100% (один случай из одного). При раке печени и внутрипеченочных протоков показатель достиг 32,5% (13 случаев из 40), при раке ободочной кишки - 16,6% (28 случаев из 169), при злокачественных опухолях лимфоидной и кроветворной ткани - 15,6% (12 случаев из 77).