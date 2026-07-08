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НовостиОбщество8 июля 2026 13:27

«Им надо ограниченно доверять»: Павел Малков опроверг слухи об уходе с поста губернатора

Павел Малков опроверг слухи о скором уходе с поста губернатора
Источник:kp.ru
В социальных сетях распространялась информация о планируемом переходе Павла Малкова на работу в федеральный центр. Фото: https://vk.com/pv.malkov

В социальных сетях распространялась информация о планируемом переходе Павла Малкова на работу в федеральный центр. Фото: https://vk.com/pv.malkov

На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности, глава региона Павел Малков, комментируя появившиеся в соцсетях слухи о своем возможном переходе на работу в Москву, заявил, что эти сообщения не имеют под собой оснований.

«Я тоже видел эту информацию в телеграм-каналах. Им надо ограниченно доверять. Сейчас идет предвыборная кампания, так что прочитать еще можно будет разное. Авторам таких сообщений отвечу: "не дождутся“», – цитирует губернатора издательство «Пресса».

Глава региона подчеркнул, что сосредоточен на выполнении задач, поставленных Президентом. Губернатор отметил, что ему нравится работать в Рязанской области, и выразил надежду остаться здесь надолго, чтобы реализовать все намеченные планы.