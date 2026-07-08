30 дней на отклик: разыскиваются возможные наследники квартир в Рязани, собственники которых умерли

Потенциальных наследников квартир и жилых помещений ищет мэрия Рязани.

О розыске наследников четырех квартир и двух жилых помещений объявила администрация Рязани. Срок обращения - 30 дней с момента публикации извещения (на сайте мэрии оно появилось 2 июля). После этого начнется оформление имущества в муниципальную собственность как выморочного.

Речь идет о следующих объектах:

- ул. Качевская, д. 34 корп. 2, кв. 38 (собственник Николай Саблуков умер 29 августа 2001 года);

- ул. Халтурина, д. 2, кв. 19 (собственница Людмила Лобачева умерла 24.03.2020);

- ул. 2-е Бутырки, д. 11, кв. 35 (собственница Надежда Мартынкина умерла 09.08.2025);

- пос. Солотча, д. 10Б (собственник Виталий Болотов умер 12.05.2025);

- ул. Керамзавода, д. 27, кв. 9, жилое помещение Ж1 (собственник Павел Нургатин умер 25.02.2023);

- ул. Пойменная, д. 39, жилое помещение Ж1 (собственник Альберт Мелконян умер 14.07.2025).

Потенциальных наследников или тех, кто обладает информацией о них, просят обращаться в городское управление энергетики и ЖКХ: ул. Пожалостина, д. 27, тел. 8(4912)25-85-69, 27-35-76.