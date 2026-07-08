Звал девушек на свидание и впускал жену с электрошокером: как воронежская банда грабила рязанок

Жертв банда находила на сайтах знакомств. Фото: УМВД по Рязанской области.

Сотрудниками угрозыска УМВД России по Рязанской области задержаны трое жителей Воронежской области, подозреваемых в серии разбойных нападений. Жертвами банды стали женщины в Рязани и Тверской области.

Оперативники вышли на след преступников после заявления 23-летней рязанки. Она рассказала, что в своей квартире подверглась нападению двух мужчин и женщины. Злоумышленница хватала жертву за волосы, угрожала порезать лицо, требуя отдать сбережения. Испуганная хозяйка передала нападавшим 98 тысяч рублей и смартфон.

Полицейские установили марку автомобиля и организовали спецоперацию. Машину блокировали на границе области при содействии Госавтоинспекции. В салоне находились жители Воронежской области: 27-летний мужчина, его супруга и 22-летний брат главы семейства.

В ходе расследования выяснилось, что родственники причастны как минимум к трем эпизодам. Схема была отработанной: мужчина знакомился с девушками через сайт знакомств, входил в доверие, проникал в квартиру и впускал сообщников. Женщина играла самую агрессивную роль, угрожая физической расправой и электрошокером.

Другими жертвами преступников стали 18-летняя рязанка (у нее похитили 180 тыс. рублей) и 27-летняя тверичанка (лишилась около 100 тыс.). Чтобы помешать вызовам полиции, грабители забирали у девушек телефоны.

Некоторые потерпевшие согласились подать заявления только после известия о задержании преступников. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Разбой». Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.