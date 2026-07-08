ДМС и ОСАГО потянули рязанский страховой рынок вверх

Рязанские автомобилисты купили в 1,5 раза больше полисов ОСАГО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Страховой рынок Рязанской области по итогам первого квартала 2026 года превысил 3,1 млрд рублей, сообщает рязанское отделение Банка России. Всего за три месяца жители оформили 257,9 тысячи договоров. Основной рост обеспечили добровольное медицинское страхование (ДМС) и автополисы.

Полисов ДМС рязанцы купили 10,8 тысячи – на 11,5% больше, чем год назад. Большинство из них корпоративные: за сотрудников платят работодатели. Выплаты по этому виду страхования тоже увеличились – сказались рост числа застрахованных и инфляция.

Автомобилисты тоже активизировались. Рынок поддержали продажи новых машин и рост автокредитов. Полисов ОСАГО оформили 124,6 тысячи – в полтора раза больше, чем в первом квартале 2025 года. При этом средняя цена полиса упала почти на треть и составила 4320 рублей.

Управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов пояснил, что по автокаско средняя премия тоже остается невысокой. Водители чаще выбирают недорогие программы с ограниченным набором рисков или с франшизой. Также на рынке появляются краткосрочные полисы – например, на время поездки.

Выплаты по ОСАГО за квартал составили 332,4 млн рублей – рост 11,4% по сравнению с прошлым годом. По автокаско владельцы машин получили 262,4 млн рублей. Выплаты выросли из-за удорожания ремонта и запчастей.