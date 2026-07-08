На муниципальные предприятия Рязани пришли поработать более 30 школьников. Фото: администрация Рязани.

Больше 30 школьников пришли поработать в летнее время на муниципальные предприятия Рязани. Трудовые отряды задействованы «Управлением рязанского троллейбуса», аварийно-ремонтной службой и управлением по делам территорий.

Ребята помогают с уходом за цветами, покраской лавочек и урн, уборкой транспорта и территории автопарка, решением других повседневных задач. При этом место работы они выбирают сами.

«Задания подбирают с учетом возраста и пола. Работают они от 2,5 до 4 часов в день, с понедельника по пятницу», - сообщил глава администрации Рязани Борис Ясинский.