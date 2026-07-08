На лесопилке под Рязанью рабочего затянуло в станок

Председатель кооператива из Рязанской области пойдет под суд за травму подчиненного. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Тяжелую травму руки и головы получил рабочий на лесопилке в селе Льгово, сообщает прокуратура Рязанской области.

По данным ведомства, мужчина распиливал доски и брусья на многопильном станке, хотя не имел для этого необходимых навыков, не проходил и специальное обучение. Рабочий не дождался полной остановки вращающихся пил и попытался голыми руками захватить дерево. Механизм затянул его кисть внутрь, а из-за резкого движения мужчину ударило головой о металлический корпус. Врачи зафиксировали тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, причиной происшествия стали нарушения норм охраны труда со стороны 25-летнего председателя производственного кооператива. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 143 УК РФ. Уголовное дело направили в суд. Максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до одного года.