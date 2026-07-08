На реализацию местных инициатив в Рязанской области еще не заключен 21 контракт. Среди них и проекты в Рязани.

В Рязанской области еще не заключен 21 контракт на реализацию местных инициатив 2026 года. Информация озвучена на заседании правительства региона 7 июля.

Среди таких проектов — благоустройство территории у Борисо-Глебского собора с установкой памятника святителю Василию Рязанскому. Имеется сложность в сборе добровольных пожертвований на установку памятника. Для решения проблемы организован отдельный счет, куда можно будет внести пожертвование по QR-коду. О намерении присоединиться к сбору заявил губернатор Павел Малков.

145 местных инициатив при этом законтрактованы. В 65 случая подписание соглашений с подрядчиками ожидается в ближайшее время - необходимые документы переданы.