«Что за аномальная зона?» Жителям села Дубровичи под Рязанью объяснили, почему у них почти нет банкоматов

Жителям села Дубровичи под Рязанью объяснили, почему у них почти нет банкоматов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Дубровичи Рязанского округа нет банкоматов. Жалоба от местной жительницы появилась на странице губернатора Павла Малкова. По словам женщины, есть терминал ВТБ у оператора в почтовом отделении, которое работает два дня в неделю.

«И это в 10 км от города… Банкоматы разных банков есть в магазинах вдоль спасской трассы в соседних с Дубровичами селах Алеканово и Мурмино, в котором даже есть отделение Сбера. Что за аномальная зона в Дубровичах?» - написала рязанка

На жалобу отреагировала администрация Рязанского округа, которая заверила, что неоднократно обращалась к Сбербанку и ВТБ с просьбой установить банкоматы в округе, в том числе в селе Дубровичи. Последний запрос чиновники отправили в мае 2026 года.

«В селе Дубровичи в здании почтового отделения (улица 1 Мая, 3) теперь работает банкомат ВТБ. С него можно снимать и пополнять счет. Владельцы карт ВТБ также могут снимать деньги без комиссии в кассах магазинов «Пятерочка» - до 5 тысяч рублей за раз. Сбербанк сообщил, что ставить банкомат в Дубровичах нецелесообразно», - говорится в сообщении.