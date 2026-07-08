Юнона и Мирон… Названы самые редкие и популярные имена в Рязани за июнь 2026 года

Появились самые редкие и популярные имена в Рязани за июнь 2026 года.

В июне 2026 года сотрудники МФЦ при Перинатальном центре Рязанской области зарегистрировали 110 новорожденных – 57 мальчиков и 53 девочки получили первый свидетельство о рождении.

Статистика имен показала следующие тенденции. Среди девочек сразу несколько имен разделили первое место по популярности. Чаще всего родители называли дочерей Василисой, Есенией и Полиной.

Также в июне зарегистрировали несколько редких имен: Диана, Илина, Ника, Карина, Юнона, Талита, Мира, Белла и Николь. Получили свидетельства о рождении Елена, Татьяна, Наталья, Зоя и Маргарита.

Среди мальчиков самые популярные имена июня – Иван и Мирон. Далее идут Илья, Михаил и Артем.

К редким мужским именам июня отнесли Савву и Добрыню. Также в списке новорожденных теперь значатся Леонид, Василий, Степан и Федор.