Минстрой отчитался о готовности флагманской школы в Рязани

Школа для одаренных детей в рязанском мкр Мервино готова на 41%

Строительная готовность школы для одаренных детей в микрорайоне Мервино достигла 41%. Такую цифру назвал минстрой Рязанской области.

В настоящее время подрядчик завершает работы с несущими стенами, перегородками, колоннами, перекрытиями, лестничными маршами и входными группами в обоих корпусах. Параллельно рабочие монтируют кровлю и устанавливают окна, внутри уже начали отделку.

В будущем комплексе разместят учебный корпус на 800 учащихся, общежитие на 300 человек и парковую зону.

Предполагается, что для школьников оборудуют более 60 универсальных кабинетов и свыше 20 специализированных - с лабораториями по биологии, экологии, IT и нейросистемам. Также появятся кабинет 3D-моделирования, мастерские, обсерватория, бассейн, спортивный и актовый залы, арт-студия, телестудия и открытая спортплощадка.