Кожаный футляр найден при раскопках в Рязанском кремле в слое конца XIV века. Фото: Рязанский исторический музей

На Введенском раскопе в Рязанском кремле археологи обнаружили кожаный футляр. Как сообщает Рязанский исторический музей, находка сделана в культурном слое конца XIV века.

Артефакт размерами 6 на 8 сантиметров прекрасно сохранился. Он сложен из цельного куска кожи так, чтобы линия сгиба служила дном футляра, а верхний край треугольной формы — его клапаном (или крышкой).

«Поскольку (на изделии) прослеживаются дополнительные проколы, можно утверждать, что для футляра применена кожа уже бывшая в употреблении», - отмечают представители музея.

Также в публикации отмечено, что похожие плоские футляры находили в Новгороде. Внутри в единичных случаях сохранялось содержимое — это были костяные и деревянные гребни. Есть предположение, что рязанский предмет использовался похожим образом.

Кстати, древние деревянные гребни, то есть расчески, на Введенском (и не только) раскопе нередко попадались в руки археологам.