«В Китае нас встречали с оркестром»: рыбновский коллектив «K-dance» победил на международном фестивале

Участницы в возрасте от 13 до 71 года – представительницы разных профессий. Фото: архив танцевального коллектива «K‑dance».

Коллектив танцевальной мастерской «K-dance» из Рыбного, отметивший в 2025 году свое десятилетие, стал лауреатом первой степени на международном фестивале конкурсе «Солнечная мечта».

Состязание состоялось в городе Баючуань, где «K-dance» превзошел более полусотни конкурентов из России и Китая.

Участницы – от 13 до 71 года: школьница Вера Аршинова танцует вместе с мамой-врачом, а самая старшая, ветеран труда Галина Белякова, доказывает, что возраст не преграда. Для поездки обновили костюмы и провели сотни репетиций. На суд зрителей представили хоровод и вальс.

«В Китае нас встречали с оркестром, – делятся руководитель Екатерина Коробова и первая участница Елена Соловьёва. – Мы участвовали в параде артистов, посетили школу искусств, посадили дерево дружбы на Вилле Вотэ, а завершилось все салютом».

За девять дней 27 путешественников успели многое. «Самым приятным стало то, как тепло принимали всех наших соотечественников», – добавляет Елена Трофимова. Сейчас коллектив уже дома, строит новые планы и ставит танцы.