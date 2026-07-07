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НовостиОбщество7 июля 2026 13:14

На фоне роста миграционных преступлений: в Рязанской области усилят контроль за гражданами стран с высокой террористической активностью

В Рязанской области обсудили меры по усилению контроля за нелегальной миграцией
Источник:kp.ru
Усиление миграционного контроля и допмеры безопасности обсудили на заседании координационного совещания по правопорядку.

Усиление миграционного контроля и допмеры безопасности обсудили на заседании координационного совещания по правопорядку.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Рязанской области. На нем в том числе обсуждали меры противодействия нелегальной миграции.

По словам губернатора Павла Малкова, миграционная ситуация в регионе остается стабильной, но отмечается рост преступлений миграционной направленности. В связи с этим он поручил максимально усилить контроль, особенно за гражданами из стран с высокой террористической активностью и из зоны СВО.

«Необходимо усилить работу с теми, кто представляет потенциальную угрозу», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, на совещании обсудили меры по обеспечению безопасности в местах массового пребывания граждан, а также профилактику правонарушений в среде молодежи и повышение эффективности исполнения судебных решений органами власти.