На фоне роста миграционных преступлений: в Рязанской области усилят контроль за гражданами стран с высокой террористической активностью

Усиление миграционного контроля и допмеры безопасности обсудили на заседании координационного совещания по правопорядку. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Рязанской области. На нем в том числе обсуждали меры противодействия нелегальной миграции.

По словам губернатора Павла Малкова, миграционная ситуация в регионе остается стабильной, но отмечается рост преступлений миграционной направленности. В связи с этим он поручил максимально усилить контроль, особенно за гражданами из стран с высокой террористической активностью и из зоны СВО.

«Необходимо усилить работу с теми, кто представляет потенциальную угрозу», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, на совещании обсудили меры по обеспечению безопасности в местах массового пребывания граждан, а также профилактику правонарушений в среде молодежи и повышение эффективности исполнения судебных решений органами власти.