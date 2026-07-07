Есть ли будущее у малых городов: архитектурный эксперимент проведут в Михайлове и Рыбном участники школы AFFlab

Результаты работы представят в виде концепций, которые могут лечь в основу реальных изменений в Михайлове и Рыбном. Фото: Союз московских архитекторов. Фото: Союз московских архитекторов.

С 2011 года проект AFFlab собирает студентов, архитекторов, урбанистов и исследователей для работы над актуальными градостроительными задачами. В 2026 году школа изменит формат: ее программа сосредоточится на полевых исследованиях двух малых городов Рязанской области – Михайлова и Рыбного.

Школа пройдёт в формате интенсивных студий, лекций и коллективного проектирования.

Как сообщил руководитель школы, член Союза московских архитекторов Владислав Кунин, собранные материалы лягут в основу аналитической и проектной работы участников. Итогом станут по три варианта концепции пространственного развития для каждого города.

Организаторы ставят под вопрос привычное противопоставление города и деревни. Но сегодня спутниковый интернет, удалённая работа, автономная энергетика и цифровые платформы меняют правила игры. Малые города перестают быть «периферией» – они могут стать самостоятельной и устойчивой моделью будущего.

Особое внимание школа уделяет культурной идентичности. AFFlab–2026 предлагает вернуться к истокам и вернуть малому городу узнаваемость, самобытность и новый русский стиль.