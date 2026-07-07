Выставка-пристройство животных «Пойдем домой» пройдет в Рязани 12 июля

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Лесопарке в Рязани 12 июля с 11:00 до 14:00 пройдет благотворительная выставка-пристройство собак и кошек «Пойдем домой!». О мероприятии сообщила администрация города. Чиновники заверили, что все животные здоровы и привиты.
Для гостей выставки организаторы представят аквагрим, мастер-классы, угощения и «Ярмарку рукодельниц».
Забрать животное можно бесплатно, нужно лишь оформить договор и иметь при себе паспорт, а также переноску или поводок с ошейником.