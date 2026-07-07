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НовостиОбщество7 июля 2026 11:04

Роддом №2 в Рязани приостановил госпитализацию из-за дезинфекции

Женская консультация работает в обычном режиме
Источник:kp.ru
Роддом №2 в Рязани приостановил госпитализацию из-за дезинфекции.

Роддом №2 в Рязани приостановил госпитализацию из-за дезинфекции.

В связи с плановой дезинфекцией родильный дом №2 в Рязани приостановил госпитализацию с 7 июля. Об этом администрация медицинского учреждения сообщила в социальных сетях.

«Госпитализация возобновится с 21 июля. Дежурная бригада заступит 20 июля в 20:00», - сказано в объявлении.

В ближайшие две недели в роддоме проведут полную санитарную обработку помещений, в том числе палат, операционных, родзалов, а также оконных и дверных проемов.

При этом женская консультация работает в обычном режиме. По расписанию продолжаются приемы у врачей, сдача анализов.