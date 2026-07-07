Фестиваль колокольного звона, массовая свадьба и концерты в парках: как отметят День семьи, любви и верности в Рязани

Торжественная регистрация браков на Рязанской ВДНХ в 2025 году. Тогда поженились семь пар. Фото: официальная страница губернатора Павла Малкова, vk.com/pv.malkov

Афишу мероприятий Дня семьи, любви и верности в Рязани представила горадминистрация. В ней перечислено девять мероприятий на восьми площадках города.

Первый по времени пункт программы - семейный фестиваль под открытым небом «Петр и Феврония: путь через века» на улице Почтовой, у дома №63, начало в 11:00.

В 14:00 на Рязанской ВДНХ пройдет торжественная регистрация браков. Одновременно поженятся 22 пары.

В 17:00 стартуют спортивный фестиваль в Лесопарке и музыкально поэтическая программа в Центральной городской библиотеке, а в 18:00 — параллельно три праздничных концерта в Зеленом театре ЦПКиО, Нижнем городском саду и на площадке перед МКЦ.

Вечерняя программа в Архиерейском дворе Рязанского кремля откроется торжественной церемонией вручения медалей «За любовь и верность» в 17:00, после чего в 18:00 начнется X Международный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны».