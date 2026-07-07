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НовостиОбщество7 июля 2026 10:06

Боец в окопах, но счета за газ приходят исправно: в Рязанской области газовщики проигнорировали справку о службе в зоне СВО

Рязанца заставляли платить за газ, хотя он им не пользовался, находился на СВО
Источник:kp.ru
Мать участника СВО из Кораблинского округа добилась перерасчета за газ через прокуратуру.

Мать участника СВО из Кораблинского округа добилась перерасчета за газ через прокуратуру.

В Кораблинском округе прокуратура помогла матери участника СВО отменить начисления за газ, которым ее сын не пользовался, сообщает прокуратура Рязанской области. Женщина объяснила, что ее сын находится в зоне боевых действий и физически не пользуется газом. Но поставщик упорно продолжал выставлять счета, ссылаясь на отсутствие показаний счетчика.

По словам женщины, сотрудники газовой компании проигнорировали справку о нахождении военнослужащего в зоне боевых действий и требовали платить за фактически неоказанную услугу.

Только после вмешательства прокуратуры газовщики отменили нормативные начисления и сделали перерасчет.