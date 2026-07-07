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НовостиОбщество7 июля 2026 9:45

Первоклассники в Рязанской области не будут делать домашние задания

В Приказе от 8 октября 2025 года №729 лишь техническая правка
Источник:kp.ru
Рязанское минобразования разъяснило: уроков на дом в первом классе не будет.

Рязанское минобразования разъяснило: уроков на дом в первом классе не будет.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В школах Рязанской области первоклассники не будут получать домашние задание. Об этом сообщило региональное минобразования со ссылкой на Минпросвещения России.

В федеральном ведомстве пояснили, приказ от 8 октября 2025 года вносит лишь техническую правку в образовательную программу и приводит ее в соответствие с уже существующим Порядком организации образовательной деятельности, утвержденным еще в 2021 году. Новых правил этот документ не вводит.

Таким образом, первоклассники не должны получать задания на дом - это было и остается нормой.