Первоклассники в Рязанской области не будут делать домашние задания

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В школах Рязанской области первоклассники не будут получать домашние задание. Об этом сообщило региональное минобразования со ссылкой на Минпросвещения России.
В федеральном ведомстве пояснили, приказ от 8 октября 2025 года вносит лишь техническую правку в образовательную программу и приводит ее в соответствие с уже существующим Порядком организации образовательной деятельности, утвержденным еще в 2021 году. Новых правил этот документ не вводит.
Таким образом, первоклассники не должны получать задания на дом - это было и остается нормой.