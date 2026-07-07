Названы виновные в четырех отключениях электричества в Рязани

Строители и частники признаны виновными в отключениях света в Рязани. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 22 по 28 июня в Рязани произошло четыре отключения электроэнергии из-за повреждений кабельных линий, сообщает министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области. Чиновники назвали виновных в отключениях:

- 22 июня свет пропал на Соколовке - кабель повредили владельцы частной территории;

- 23 июня электричество отключали дважды: сначала на улице Строителей - частник вел земляные работы без ордера, затем в центре - подрядчик администрации города Рязань ООО «Реалист» нарушил технологию;

- 25 июня без света остались жители улиц Зубковой, Новоселов, Шереметьевской и Васильевского проезда. Там кабель повредил ИП Панков - подрядчик РМПТС.

Все виновники восстановили линии за свой счет. Но административные меры к ним все равно применят.