Виновник смертельного ДТП на М-5 «Урал» предстанет перед судом в Рязани. Фото: Прокуратура Рязанской области.

Перед Рязанским районным судом предстанет водитель, устроивший смертельное ДТП. Следствие установило, что при движении по трассе М-5 «Урал» он нарушил ПДД, допустил съезд автомобиля с дороги и столкновение со столбом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области, обвинительное заключение по уголовному делу утвердил зампрокурора Александр Качуренко.

По данным Госавтоинспекции, автокатастрофа произошла 14 января, примерно в 6:10. За рулем ВАЗ-2120 был 68-летний житель Рязанского района, который не справился с управлением. В результате ДТП погибла его пассажирка — 61-летняя жительница Скопина.