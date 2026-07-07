Осужденного взяточника в Рязанской области решили помиловать. Характеризуется положительно

Осужденного за взятку рязанца могут помиловать из-за больной матери и ребенка-инвалида. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области комиссия по помилованию рекомендовала освободить мужчину, осужденного по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, <…> лицом, занимающим госдолжность РФ или госдолжность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.

Члены комиссии изучили личность осужденного: он женат, на его иждивении супруга, мать-пенсионерка с тяжелыми заболеваниями и ребенок-инвалид 2017 года рождения. Приговор ему выносили с учетом смягчающих обстоятельств - ранее он не судим, полностью признал вину и раскаялся. За время пребывания в колонии он не получал взысканий, а только поощрения за добросовестный труд и примерное поведение. Кроме того, мужчина получил дополнительное профессиональное образование.

Администрация колонии поддержала его ходатайство. Комиссия проголосовала за помилование.