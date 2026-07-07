«УК СОЮЗ» будет отвечать за дома Рязани, не выбравшие способ управления

Определена «запасная» УК, отвечающая за дома, где собственники не определили способ управления. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Рязани издала постановление об определении ООО «УК СОЮЗ» управляющей организацией для домов, собственники которых не выбрали способ управления. В перечне три таких дома:

-Куйбышевское шоссе, д. 23 (тариф - 16,72 руб./кв. м);

- Семинарская ул., д. 1 (тариф - 20,63 руб./кв. м);

- ул. Энгельса, д. 28 (тариф - 20,63 руб./кв. м).

Размер платы за содержание жилого помещения установлен на уровне действующего постановления администрации. Расходы на коммунальные ресурсы на общедомовые нужды в эту сумму не включены и рассчитываются дополнительно.

ООО «УК СОЮЗ» зарегистрировано в апреле 2026 года, а лицензию получило в мае.