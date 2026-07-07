Озеро Белое в Рязанской области названо самым глубоким в ЦФО.

Институт океанологии РАН определил, что озеро Белое в Рязанской области является самым глубоким в Центральном федеральном округе. Ученые рассказали «РИА Новости», что проводят исследование водоема.

В частности, выполнены гидрографические изыскания, гидрологическое зондирование, гидрохимический мониторинг. Максимальная глубина в ходе замеров составила 54 метра, что значительно превышает показатель озера Глубокое в Московской области — 31 метр.

О том, что глубина озера Белое превышает 50 метров, было известно и ранее. Прежняя оценка по результатам исследований 2008-2012 годов, а именно 52 метра, отражена в публикации сотрудника РГУ имени С. А. Есенина.

Согласно Государственному каталогу географических названий, Белых озер в Рязанской области три. То, о котором идет речь, находится в 15 км к северо-востоку от Спас-Клепиков. На берегу расположена деревня Белое.