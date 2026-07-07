На родовые сертификаты в Рязанской области направили 30,1 млн рублей

Родовые сертификаты в Рязанской области: как оформить и сколько платят. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года более 2,6 тыс. женщин в Рязанской области оформили родовые сертификаты, сообщает региональное отделение СФР. На оплату медицинских услуг по этой программе направлено свыше 30,1 млн рублей.

Сертификат гарантирует медпомощь во время беременности, родов и профилактические осмотры ребенка до года. Его оформляют при первом визите в женскую консультацию, роддом или детскую поликлинику. Нужны паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Электронный сертификат формируют за один день, после этого он появляется в личном кабинете на «Госуслугах».

В 2026 году сумма сертификата - 12 тыс. рублей. Распределение целевое: 1 тысяча - на правовую, психологическую и медико-социальную помощь, 3 тысячи - на амбулаторное сопровождение беременности, 6 тысяч - на роды и послеродовой период, 2 тысячи - на профилактические осмотры ребенка в первый год жизни.

Сертификат оплачивает только услуги по ОМС, деньги поступают напрямую в медучреждения. При платном наблюдении сертификат не формируют.