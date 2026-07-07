На трассе М-5 под Рязанью 8 июля перекроют движение для всех видов транспорта

Движение на М-5 под Рязанью остановят 8 июля с 4 до 6 утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На трассе М-5 «Урал» в Рыбновском округе Рязанской области 8 июля перекроют движение для всех видов транспорта, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Ограничения будут действовать с 4 до 6 утра.

По информации дорожников, причина ограничений - демонтаж П-образной опоры для дорожных знаков на 170-м километре трассы (у остановки «Зеленинские дворики».

Водителей просят заранее планировать маршрут, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.