На трассе М-5 под Рязанью 8 июля перекроют движение для всех видов транспорта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
На трассе М-5 «Урал» в Рыбновском округе Рязанской области 8 июля перекроют движение для всех видов транспорта, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Ограничения будут действовать с 4 до 6 утра.
По информации дорожников, причина ограничений - демонтаж П-образной опоры для дорожных знаков на 170-м километре трассы (у остановки «Зеленинские дворики».
Водителей просят заранее планировать маршрут, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.