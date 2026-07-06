Девочка погибла от удара током в Рязанской области, последовала реакция главы СК

По словам местных жителей, около аварийного дома стоял столб с оголенными проводами. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области ребенок погиб, получив удар током от оголенных проводов на улице. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании этого случая. Региональное управление ведомства возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Из публикации следкома следует, что трагедия произошла в поселке Поплевинский. Некоторые ее обстоятельства озвучила группа «Скопин Народный». Со слов местных жителей, жертвой несчастного случая, который имел место вечером 5 июля, стала 10-летняя девочка. Столб с оголенными проводами стоял около аварийного дома.