Рост на 1457% за 10 лет: акции Рязанской энергосбытовой компании стали четвертыми по доходности в России

По доходности малоизвестная ценная бумага обошла «голубые фишки» нефтегазового и финансового секторов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Рязанская энергосбытовая компания (ПАО «РЭСК») вошла в список лидеров по доходности ценных бумаг российских компаний за 10 лет, заняв 4 е место. Ее акции в 2016 году стоили 2,16 руб., а 1 июля 2026 года – 33,63 руб. Таким образом, рост за 10 лет составил 1457%.

В 2025 году обыкновенные акции компании занимали 6 е место на всем российском рынке по дивидендной доходности.

Эксперты объясняют феномен эффектом низкой базы: копеечная цена и низкая ликвидность позволяют любым улучшениям давать сотни процентов роста, что недостижимо для крупных бумаг.

Однако они предупреждают, что вслепую приобретать подобные акции рискованно – за взлетом кроются годы нулевого движения.