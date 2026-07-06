«Ущерб не возмещен, к ответственности никто не привлечен». УРТ не досчиталось комплексов видеофиксации на 2 млн рублей

При проверке видеокомплексов в транспорте Рязани обнаружились признаки утраты имущества на 2 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году Контрольно-счетная палата Рязани обнаружила 32 нарушения с признаками хищения муниципального имущества. Ущерб бюджету от них аудиторы оценили в 7,2 млн рублей. Такая информация содержится в отчете ведомства.

Проверки проводились в МУП «УРТ» и управлении капитального строительства городской администрации.

Например, УРТ не досчиталось части закупленного в 2022 году оборудования. По документам в транспорте должен был быть установлен 181 комплекс видеофиксации (видеорегистраторы, жесткие диски, видеокамеры, мониторы и пр.). На практике предприятие смогло представить ревизорам к осмотру отнюдь не все комплексы.

«Имеются признаки утраты муниципального имущества, общая сумма расходов на приобретение и установку которого составила 2 016,5 тыс. (то есть 2 млн) рублей», - сообщает КСП.

В отечете отмечено, что УРТ обратилось с заявлением в правоохранительные органы и получило отказ в возбуждении уголовного дела. Еще предприятие провело служебную проверку, но ограничилось «разъяснительной беседой с сотрудниками».

В итоге к дисциплинарной ответственности никто привлечен не был. Ущерб не возмещен.

Кроме того, ревизоры выезжали к школе №59, где в 2015 году построили спортивный комплекс (ФОК) открытого типа за 26 млн рублей.

«Всего обследовано наличие и внешнее состояние 55 объектов, из них к осмотру не предъявлен 31 объект на сумму 5 231,4 тыс. (то есть 5,2 млн) рублей», - отмечает КСП.

Пояснений по этому факту чиновники управления капстроительства дать не смогли.