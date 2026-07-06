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НовостиОбщество6 июля 2026 14:15

Герман Греф заслушал рязанского губернатора о пешеходном маршруте

Павел Малков рассказал, как в областном центре воплощают проект «Рязань пешеходная»
Источник:kp.ru
Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

О реализации большого маршрута «Рязань пешеходная» губернатор Павел Малков рассказал председателю правления Сбера Герману Грефу. О встрече глава региона поделился в Telegram-канале.

«Шаг за шагом приводим в порядок знаковые места города и объединяем их в единый пешеходный маршрут», - сообщил Малков.

Обсудил Герман Греф с рязанским губернатором и передовые методики обучения Сбера. По словам Малкова, опыт и наработки компании власти планируют использовать во флагманской школе, которую строят в микрорайоне Мервино.

«Благодарю команду Сбера и лично Германа Оскаровича за поддержку», - написал Павел Малков.