Герман Греф заслушал рязанского губернатора о пешеходном маршруте

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

О реализации большого маршрута «Рязань пешеходная» губернатор Павел Малков рассказал председателю правления Сбера Герману Грефу. О встрече глава региона поделился в Telegram-канале.

«Шаг за шагом приводим в порядок знаковые места города и объединяем их в единый пешеходный маршрут», - сообщил Малков.

Обсудил Герман Греф с рязанским губернатором и передовые методики обучения Сбера. По словам Малкова, опыт и наработки компании власти планируют использовать во флагманской школе, которую строят в микрорайоне Мервино.

«Благодарю команду Сбера и лично Германа Оскаровича за поддержку», - написал Павел Малков.