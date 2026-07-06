Продать акции «Хлебозавода №3» в Рязани планировалось по заниженной цене. Фото: администрация Рязани.

Оценочная стоимость акций АО «Хлебозавод №3 города Рязани» при реализации программы приватизации 2025 года не соответствовала рыночной. Об этом городская контрольно-счетная палата сообщила в своем отчете.

Когда на рассмотрение гордумы вносился проект «Об условиях приватизации...» этих акций, принадлежащих муниципалитету, КСП организовала экспертизу. Привлеченная организация сделала следующие выводы:

- ни изначально установленная при оценке рыночная стоимость (256 млн рублей), ни стоимость после доработки отчетов с учетом замечаний (276,7 млн рублей) не подтвердились;

- требованиям законодательства об оценочной деятельности отчеты не соответствовали.

После отрицательного заключения вопрос был снят с повестки, проект решения - отозван, а 30 октября 2025 года депутаты исключили акции хлебозавода из программы приватизации.

КСП намерена продолжить подобную практику:

«В целях недопущения экономически невыгодной реализации муниципального имущества, исключения использования отчетов об оценке с недостоверной рыночной стоимостью объектов оценки», - такую формулировку аудиторы использовали в отчете.