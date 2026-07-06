Малый бизнес Рязанской области не будет платить НДС до дохода в 20 млн рублей

Порог для уплаты НДС на УСН заморозили на уровне 20 млн рублей до 2029 года. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Порог доходов, превысив который малый бизнес на УСН должен платить НДС, заморозили на уровне 20 млн рублей до 2029 года. Об этом сообщило УФНС России по Рязанской области со ссылкой на закон, подписанный Президентом России Владимиром Путиным.

Поправки в статью 145 Налогового кодекса РФ сохраняют лимит, установленный на 2026 год. Раньше предприниматели начинали платить НДС при превышении этой суммы, теперь порог останется прежним до 2029 года.

Предполагается, что эта мера поддержки малого бизнеса поможет сохранить занятость, сделать деловую среду предсказуемой, а налоговые условия - стабильными.