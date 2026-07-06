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НовостиПроисшествия6 июля 2026 13:05

По факту смерти юноши в водоеме Рязанского округа областной СКР начал проверку

Следователи будут устанавливать обстоятельства и причины произошедшего
Источник:kp.ru
В Рязанском округе СК проводит проверку по факту гибели юноши в воде.

В Рязанском округе СК проводит проверку по факту гибели юноши в воде.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Рязанский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области инициировал доследственную проверку по факту смерти местного жителя 2008 года рождения. По предварительным данным, трагедия произошла во время купания в одном из водоемов Рязанского муниципального округа.

Следователи провели осмотр места происшествия. В рамках проверки будут установлены точные обстоятельства и причины случившегося, опрошены очевидцы.

Ранее сообщалось, что 3 июля у деревни Красный Восход было найдено тело утонувшего 17- летнего юноши. Водолаз-спасатель обнаружил и поднял погибшего из воды.