Контрольно-счетная палата проверяет ремонт дороги в Рязанской области за 454 млн

Один из участков отремонтированной дороги. Фото: Дирекция дорог Рязанской области.

Контрольно-счетная палата начала проверку в Дирекции дорог Рязанской области, о чем объявила на официальном сайте. Внимание аудиторов обращено к конкретному объекту - дороге Поздное – Щеголево – Жмурово – Раздольное в Михайловском районе (округе).

Ремонтные работы проводились в 2024-2025 годах на протяжении 18,6 км и обошлись 454,4 млн рублей. На открытом конкурсе комиссия заказчика выбрала исполнителем ООО «Мостовик», хоть компания и не снизила цену (контракт заключен по максимальной).

На сайте госзакупок имеется информация о начислении неустоек по контракту на сумму 1,1 млн рублей.

КСП планирует проанализировать, насколько целевым и эффективным было использование бюджетных средств:

«Планируется выборочное проведение контрольных обмеров (осмотров) выполненных подрядными организациями дорожных работ», - рассказали представители госоргана.