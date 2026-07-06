Самым старым рязанским жениху и невесте 2026 года исполнилось по 86 лет, а самым юным – 17 и 16 лет

Женихи в Рязанской области теперь женятся в среднем в 35,7 года, невесты – в 33,9. Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

За первые пять месяцев 2026 года вырос средний возраст вступающих в брак жителей Рязанской области. Как сообщили «Комсомольской правде» в региональном управлении ЗАГС, средний возраст женихов достиг 35,7 лет (годом ранее – 34,8), невест – 33,9 лет (было 32,8).

Также «повзрослели» те, кто решился на первый брак: мужчины в среднем женятся впервые в 29,4 года (в 2025 г. – 28,9), женщины – в 26,8 лет (против 26 лет).

В этом году в регионе регистрировали как юные, так и очень зрелые союзы. Самому молодому жениху исполнилось 17 лет, самой юной невесте - 16. А вот максимальный возраст среди новобрачных оказался впечатляющим: 86 лет - таков был возраст самого старшего жениха и самой старшей невесты, заключивших брак в Рязанской области в 2026 году.