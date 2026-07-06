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НовостиОбщество6 июля 2026 9:35

Чиновники Соцфонда ущемили в правах ребенка-инвалида в Рязанской области

Девочка больше полугода не получал нужные медицинские изделия
Источник:kp.ru
В Пронском округе девочка-инвалид получила катетеры только после вмешательства прокуратуры.

В Пронском округе девочка-инвалид получила катетеры только после вмешательства прокуратуры.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пронском округе прокуратура помогла 9-летней девочке-инвалиду получить технические средства реабилитации, сообщает прокуратура Рязанской области. Ребенка больше полугода не обеспечивали катетерами для самокатеризации, хотя он стоял на диспансерном учете.

Прокуратура внесла представление в отделение Социального фонда России по Рязанской области, а также подала иск в Пронский районный суд о компенсации морального вреда. Сейчас девочка получила необходимые медицинские изделия.