Чиновники Соцфонда ущемили в правах ребенка-инвалида в Рязанской области

В Пронском округе девочка-инвалид получила катетеры только после вмешательства прокуратуры. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пронском округе прокуратура помогла 9-летней девочке-инвалиду получить технические средства реабилитации, сообщает прокуратура Рязанской области. Ребенка больше полугода не обеспечивали катетерами для самокатеризации, хотя он стоял на диспансерном учете.

Прокуратура внесла представление в отделение Социального фонда России по Рязанской области, а также подала иск в Пронский районный суд о компенсации морального вреда. Сейчас девочка получила необходимые медицинские изделия.