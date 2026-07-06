Четыре района Рязанской области остались без электричества из-за непогоды

Спасский, Старожиловский, Сараевский и Сасовский округа пострадали от стихии сильнее всего. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Спасском, Старожиловском, Сараевском и Сасовском округах энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение после грозы с ливнем, градом и шквалистым ветром, сообщает «Рязаньэнерго».

Специалисты уже восстановили более 1000 км воздушных линий, ввели в работу 673 трансформаторные подстанции, убрали и опилили 138 упавших деревьев, заменили 359 поврежденных изоляторов, 26 опор и 15 траверс. В большинстве населенных пунктов свет уже вернули.

В четырех пострадавших округах работают бригады из соседних территорий, чтобы ускорить работы.